Prozess um Tod nach Misshandlung: Prozessbeginn in Rostock

Rostock. In dem Prozess um einen greisen Vater, der von seinem Sohn so schwer misshandelt worden sein soll, dass er später starb, muss sich der Angeklagte von heute (9.30 Uhr) an vor dem Landgericht Rostock verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 55-jährigen Sohn schwere Körperverletzung mit Todesfolge vor.

Das Gericht wird nach eigenen Angaben prüfen, ob sich der Angeklagte womöglich des versuchten Mordes an seinem 88-jährigen Vater schuldig gemacht haben könnte. Laut Anklage misshandelte er diesen kurz vor Weihnachten 2020 in dessen Wohnung schwer. Zwei Wochen später starb der Senior.

Der Angeklagte befindet sich seit September 2021 in Untersuchungshaft und hat nach Angaben des Gerichts bislang keine Angaben zur Tat gemacht. Für den Prozess sind zunächst vier Verhandlungstage festgesetzt.

