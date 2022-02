Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug "Feuerwehr" zu lesen.

Wetter "Ylenia": Umgestürzte Bäume in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin. Sturmtief "Ylenia" hat in der Nacht zum Donnerstag in Mecklenburg-Vorpommern für viele Feuerwehreinsätze gesorgt. Größere Schäden blieben zunächst aber aus, wie die Feuerwehren und Polizeileitstellen am frühen Donnerstagmorgen berichteten. Im Raum Schwerin seien bislang rund 30 Einsätze gezählt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Ein Sprecher der Feuerwehr Neubrandenburg berichtete ebenfalls von fast 30 Einsätzen.

Häufig sei es um umgestürzte Bäume oder verwehte Gegenstände gegangen, berichteten die Leitstellen. In Bad Doberan musste die Feuerwehr einen Bauzaun sichern, der sich gelöst hatte.

