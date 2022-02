Beschlüsse Bund-Länder-Gespräche: Gastgewerbe unzufrieden

Schwerin. Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Mecklenburg-Vorpommern zeigte sich enttäuscht über die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz. "Die Beschlüsse zu den Kurzarbeiterregelungen bleiben enttäuschend hinter den Beschlüssen der Wirtschaftsministerkonferenz und auch unserer Erwartungen zurück", sagte Dehoga Präsident Lars Schwarz am Mittwochabend der Deutschen Presseagentur. Hier müsse dringend nachgebessert werden, um in der entscheidenden Phase der Pandemie keine Arbeitsplätze zu verlieren.

Wie der Chef der Schweriner Staatskanzlei, Patrick Dahlemann (SPD), am Abend im Anschluss an die Bund-Länder-Gespräche erklärt hatte, sollen das Kurzarbeitergeld, die Überbrückungshilfe 4, die Neustart- und Härtefallhilfen sowie der Sonderfonds Kulturveranstaltungen jeweils verlängert werden.

Darüber hinaus appellierte der Dehoga-Präsident an die Landesregierung, in ihren Maßnahmen nicht hinter den gemeinsamen Lockerungs-Beschlüssen zurückzubleiben. "Als Gastgewerbe in MV erwarten wir die Umsetzung 1 zu 1", so Schwarz. Es müsse Schluss damit sein, dass hierzulande die härtesten Beschränkungen und Grundrechtseingriffe gelten. Das Gastgewerbe habe - ohne selbst ein Pandemietreiber gewesen zu sein - herhalten müssen, um Druck auf Ungeimpfte auszuüben. Laut dem Gastronomen stehen deshalb viele Betriebe am Rande ihrer Existenz.

