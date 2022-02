Grundschüler lernen über Insekten

Gülzow. Zur Aufklärung von Grundschülern über Insekten hat der Landesforst MV neues Bildungsmaterial veröffentlicht. Der sogenannte waldpädagogische Bildungsbaustein zum Thema Insekten sei an Sachkunde-Lehrkräfte der dritten und vierten Klassen gerichtet, heißt es in einer Mitteilung der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe am Mittwoch in Gülzow (Landkreis Rostock). Ziel sei es, den Schülern praxisnah Waldwissen zu vermitteln und die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu fördern.

Neben einer Infobroschüre zur Lebensweise von Insekten enthalte das Material eine Anleitung für einen dreistündigen Klassenausflug in den Wald sowie Informationskärtchen und Abbildungen zur Anwendung im Gelände. Die Kinder sollen dadurch verschiedene Käfer, Raupen und Falter kennenlernen und gleichzeitig über deren Nahrung und Aufzucht aufgeklärt werden. Das Material ist über die Webseite des Landesforst MV frei zugänglich und ergänzt zwölf weitere Bildungsbausteine, die der Landesforst gemeinsam mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und Lehrkräften entwickelt hat.

© dpa-infocom, dpa:220216-99-157917/2

