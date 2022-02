Zweiter Weltkrieg: Flaschen mit chemischem Kampfstoff auf Baustelle entdeckt

Aufregung um Fund in Ahlbeck. Bei Arbeiten wurden Behälter mit der Aufschrift "Nur mit Gasmaske" entdeckt. Einige Flaschen zerbrachen.

Ahlbeck. Auf einer Großbaustelle im Ostseebad Ahlbeck (Vorpommern-Greifswald) sind bei Erdarbeiten Kisten mit Flaschen gefunden worden, die chemische Substanzen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs enthalten sollen. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, handelt es sich um eine größere Menge Tonflaschen, auf denen die Aufschrift "Nur mit Gasmaske" steht. Ein Gefahrgutzug der Feuerwehr wurde alarmiert, der in Spezialkleidung die Flaschen samt Inhalt in Spezialbehältern gesichert hat.

Der Landkreis rechnet mit noch mehr vergrabenen Kisten. "Die bisher gefundenen Vorkommen sind aber komplett gesichert und werden von einer Spezial-Gefahrgutfirma derzeit beseitigt", sagte der Sprecher des Landkreises, Achim Froitzheim, am Mittwochmorgen.

Flaschen mit Kampfstoff aus Zweitem Weltkrieg entdeckt

Weil einige Flaschen bei der Bergung entzweigingen, verbreitete sich ein stechender Geruch. Experten des Munitionsbergungsdienstes gaben aber Entwarnung: Es handele sich um eine Art Tränengas der Wehrmacht, mit dem bei Übungen getestet wurde, ob die Gasmasken bei Soldaten richtig sitzen. Das Mittel sei an Sträuchern versprüht worden, an denen Trupps früher vorbeimarschieren mussten.

Bei der Chemikalie handelt es sich laut Froitzheim um Chloraceton. Ein Gefahrgutzug der Feuerwehr und des Landkreises kam am Montag zum Einsatz. Die Beschäftigten bargen unter Spezialkleidung die Flaschen samt Inhalt und packten diese in dicht verschlossene Spezialbehälter. "Das war ein vorbildlicher Einsatz, niemand wurde verletzt", berichtete der Kreissprecher. Der Stoff ist Experten zufolge als "gesundheitlich bedenklich" eingestuft, aber nicht explosiv.

An der Baustelle in dem Kaiserbad auf der Insel Usedom soll eine neue Hotelanlage entstehen. Die Bergung, bei der noch weitere Kisten mit solchen Flaschen gefunden wurden, dauerte mehrere Stunden. Ähnliche Funde gibt es auch an anderen Stellen im Nordosten, wo früher Kasernen standen.

