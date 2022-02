Rund 1000 Menschen bei Corona-Protestaktion in Wolgast

Wolgast. Nach etwa 50 Corona-Protestaktion am Montag sind auch am Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern wieder zahlreiche Menschen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. In Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) zählte die Polizei am Abend zu Beginn einer Protestaktion etwa 1000 Teilnehmer. In der Vorwoche waren dort rund 1300 Demonstranten unterwegs gewesen, um der Kritik an den nach ihrer Meinung überzogenen Schutzmaßnahmen Nachdruck zu verleihen.

Der Protest richtete sich erneut auch gegen eine allgemeine Impflicht. Zudem wurden Maßnahmen gegen die steigenden Strom- und Kraftstoffpreise gefordert.

Im Nordosten finden nach Angaben des Innenministeriums in Schwerin täglich Corona-Protestveranstaltungen statt. Die Spanne reichte in den zurückliegenden Tagen von Aufzügen mit mehr als 1000 Teilnehmern über Versammlungen mit knapp 100 bis hin zu Mahnwachen mit 2 Personen.

Hauptaktionstag ist weiterhin der Montag, an dem zwei Drittel der Veranstaltungen stattfinden - in der Vorwoche wurden insgesamt 73 registriert. Vom 1. bis 7. Februar wurden landesweit rund 15.000 Teilnehmer gezählt, in der vergangenen Woche dann nur noch etwa 13 500. Laut Innenministerium kam es vereinzelt zu Verstößen gegen das Versammlungsgesetz oder anderen Straftaten.

