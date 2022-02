SSC-Coach lobt Gegner Neuwied: "Mit allen Mitteln gewehrt"

Schwerin. Nach dem erfolgreichen Start in die auf fünf Tage verkürzte englische Woche des SSC Palmberg Schwerin in der Volleyball-Bundesliga hat sich Felix Koslowski zufrieden mit dem ersten Auftritt seiner Spielerinnen gezeigt. Nach dem klaren 3:0-Erfolg am Montagabend vor rund 630 Zuschauern gegen den VC Neuwied 77 sagte der SSC-Trainer: "In so einem Spiel muss man die ganze Zeit den Fokus hochhalten, das ist die größte Herausforderung."

Es gehe nicht darum, die Partie einfach nur zu Ende zu spielen, ergänzte er und lobte die Leistung des Aufsteigers: "Neuwied hat sich mit allen Mitteln gewehrt und teilweise spektakuläre Bälle geliefert."

Bereits am Mittwoch (19.00 Uhr) kommt es ebenfalls in Schwerin zum zweiten Duell. Darauf hatten sich beide Clubs angesichts der Terminenge wegen verschobener Spiele aufgrund von coronabedingten Absagen geeinigt. Am Freitag (20.00 Uhr) folgt dann die Partie gegen Liga-Primus MTV Allianz Stuttgart.

