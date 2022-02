Zug-Kollision: Staatsanwalt geht gegen Freispruch vor

Altheide/Stralsund. Ein Jahr nach dem Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Zug bei Altheide (Vorpommern-Rügen) ist die strafrechtliche Aufarbeitung des Falles noch nicht abgeschlossen. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stralsund am Dienstag sagte, hat die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel gegen ein Urteil des Amtsgerichtes Stralsund eingelegt, das den Lkw-Fahrer in einer Verhandlung im Januar freigesprochen hatte. Dem 33-Jährigen wird von der Anklagebehörde gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr vorgeworfen.

Der Lkw-Fahrer war am 15. Februar 2021 mit seinem unbeladenen Lastwagen auf einen Bahnübergang an der Bundesstraße 105 gefahren und hatte dort festgesteckt, weil sich die Schranken in Aufbauten des Holz-Hängers verfangen hatten. Der Zug konnte nicht rechtzeitig bremsen und prallte gegen das Fahrzeug, das dabei völlig zerstört wurde. Dabei wurden 3 der 34 Reisenden und der Lokführer verletzt.

Der Zug entgleiste und musste aufwendig geborgen werden. Der Schaden wurde allein an Schienenfahrzeugen und Bahnanlagen auf etwa 600 000 Euro geschätzt. Die Bahnstrecke Stralsund-Rostock war rund eine Woche gesperrt.

Der Lkw-Fahrer hatte angegeben, einem entgegenkommenden Fahrzeug ausgewichen zu sein. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, dass er vor dem Bahnübergang hätte warten müssen.

Der etwa 70 Meter lange Triebzug war rund 145 Tonnen schwer und musste nach dem Unglück "aufgegleist", abgeschleppt und vorübergehend durch einen anderen Zug auf der Strecke ersetzt werden, wie eine Sprecherin der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (ODEG) damals erklärte.

