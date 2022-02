SSC Palmberg Schwerin mit souveränem Sieg gegen Neuwied

Schwerin. Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin haben die erste von zwei Bundesliga-Partien gegen den VC Neuwied 77 binnen drei Tagen klar für sich entschieden. Am Montag besiegte die Mannschaft den Aufsteiger in der Nachholpartie mit 3:0 (25:17, 25:16, 25:19) und holte damit die ersten drei von möglichen sechs Punkten, die der Coach gegen den Tabellenletzten mit Blick auf die eigenen Playoff-Ambitionen gefordert hatte. Am Mittwoch (19.00) kommt es ebenfalls in Schwerin zum zweiten Duell zwischen den Clubs.

Der SSC brauchte allerdings einige Ballwechsel, um in die Partie zu finden. Danach erspielten sich die Gastgeberinnen ab Mitte des ersten Satzes eine klare Führung, die sie sich nicht mehr nehmen ließen. Im zweiten Durchgang legte das Koslowski-Team mit einem 5:1-Start den Grundstein für die 2:0-Satzführung. Ähnlich deutlich gestaltete der SSC dann auch den Auftakt des dritten Spielabschnittes und verwandelte schließlich den dritten Matchball.

© dpa-infocom, dpa:220214-99-127131/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern