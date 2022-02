Diebe stehlen Spanische Doggenhunde in Demmin

Demmin. Unbekannte haben in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) einem Hundezüchter ein Muttertier und ihre vier Welpen gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, handelt es sich um Tiere der Rasse Spanische Dogge. Der Wert der Tiere wurde mit rund 4700 Euro angegeben. Die Zuchthündin und ihre etwa fünf Wochen alten Jungtiere wurden auf einem Gartengrundstück gehalten. Der Halter fand am Montagmorgen Einbruchspuren und zeigte den Diebstahl an. Am Sonntagabend soll noch alles in Ordnung gewesen sein.

© dpa-infocom, dpa:220214-99-126006/2

