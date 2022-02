Brand bei Firma in Gewerbegebiet: Acht Verletzte

Grevesmühlen. Bei einem Feuer in einer Innenausbau-Firma in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) sind nach Polizeiangaben acht Menschen verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, brach der Brand am Vormittag in einem Gebäude der Firma in einem Gewerbegebiet aus. Das Feuer breitete sich dermaßen schnell aus, dass mehrere Firmen evakuiert und Straßen, darunter auch die Bundesstraße 105, gesperrt werden mussten.

Wegen starker Rauchentwicklung wurden Anwohner des Gebiets aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Nach bisherigen Ermittlungen werde der Brandschaden beträchtlich sein, da auch Verarbeitungsmaschinen zerstört sein könnten. Zur Brandursache sei noch nichts bekannt. Ein Großaufgebot an Feuerwehren versuche, den Brand unter Kontrolle zu bekommen.

