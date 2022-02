Ladendieb greift Verkäuferin an

Stavenhagen. Ein Ladendieb hat in einem Discounter im Kreis Mecklenburgische Seenplatte eine Verkäuferin angegriffen und gewürgt. Der unbekannte Täter habe am Samstag in dem Geschäft in Stavenhagen hochprozentigen Alkohol in einem Rucksack verschwinden lassen wollen und sei dabei von der Mitarbeiterin beobachtet worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als die 59-Jährige den Mann ansprach, habe dieser sie von hinten gewürgt. Die Verkäuferin habe daraufhin um Hilfe geschrien. Ein im Laden anwesender Zeuge sei ihr zur Hilfe gekommen, woraufhin der als 23 bis 24 Jahre alt beschriebene Täter ohne Beute flüchtete.

