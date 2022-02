24-Stunden-Lese-Marathon von Thomas Manns "Der Zauberberg"

Schwerin. Mit einem 24-Stunden-Lese-Marathon aus Thomas Manns Roman "Der Zauberberg" haben sieben Schauspielerinnen und Schauspieler des Mecklenburgischen Staatstheaters am Wochenende auf die bevorstehende Premiere des gleichnamigen Stücks aufmerksam gemacht. Der 1000-Seiten-Roman sollte ungekürzt im Schaufenster des Piano-Haus Kunze in der Schweriner Altstadt gelesen werden, wie das Theater mitteilte. Die Lesung startete am Samstagabend und sollte bis Sonntagabend 20.00 Uhr dauern. Übertragen werde die Lesung online via Livestream auf Youtube, hieß es. Die Premiere von "Der Zauberberg" am Mecklenburgischen Staatstheater soll am 19. März stattfinden.

