Nach Raubfällen: Haftbefehl gegen 16- und 17-Jährigen

Rostock. Zwei mutmaßliche Räuber im Alter von 16 und 17 Jahren sind in Mecklenburg-Vorpommern verhaftet worden. Nach Angaben der Polizei werden die Jugendlichen beschuldigt, bereits im Januar einen 18-Jährigen in seiner Wohnung in Rostock-Evershagen angegriffen und beraubt zu haben. Ermittlungen der Kriminalpolizei hätten auf die Spur des Duos geführt, das am vergangenen Dienstag in Bad Doberan (Landkreis Rostock) erneut einen Raub begangen haben soll. Dort sollen die Jugendlichen auf einen 16-Jährigen eingeschlagen und auch ihn beraubt haben.

