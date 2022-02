Pläne für Schaugalerie im DDR-Fahrzeugwerk nicht gefährdet

Schwerin. Die Pläne für die Einrichtung einer Schaugalerie im Eingangsgebäude des ehemaligen DDR-Kraftfahrzeuginstandsetzungswerks (KIW) in der Landeshauptstadt sind der Stadt Schwerin zufolge nicht gefährdet. Durch die zunächst geplatzten Pläne für das restliche Gelände waren Zweifel an dem Vorhaben aufgekommen. Bei der geplanten Neuausschreibung für eine Nachnutzung des riesigen Geländes werde die Schaugalerie als Bedingung mit eingeschlossen, hieß es am Donnerstag aus dem zuständigen Baudezernat. Der Ausstellungsort "Schaudepot zeitgenössische Kunst" auf dem geschichtsträchtigen Gelände wird durch das Bundesprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus" gefördert.

Hinter der Stiftung, die das Depot betreiben will, steht die ehemalige Leiterin des Staatlichen Museums Schwerin, Kornelia von Berswordt-Wallrabe. Ausgestellt werden sollen laut Angaben der Stadt Schwerin künftig Werke international bedeutsamer Künstler wie Siegmar Polke, Hendri van der Putten, Joseph Beuys, Daniel Spoerri oder Günther Uecker. Die Werke stammen aus einer Privatsammlung. Ursprünglich war geplant, die nötigen Umbauarbeiten für das Depot bis Ende 2024 fertigzustellen. Ob dieser Plan sich aufgrund der Neuausschreibung verschieben wird, konnte das Baudezernat nicht sagen.

Dass der bisherige Investor seine Pläne für das KIW-Gelände aufgab, hing den Angaben zufolge mit Vorschriften des Denkmalschutzes zusammen. Der Charakter des Architektur-Ensembles der Industrieanlage müsse erkennbar bleiben, hieß es. Konkret betraf dies die geplante Bebauung des Innenhofes mit mehrgeschossigen Wohngebäuden, die so rechtlich nicht möglich war.

