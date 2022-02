Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Kriminalität Mann überfällt Spielhalle in Stralsund mit Messer

Stralsund. Ein Mann hat in Stralsund eine Spielhalle überfallen und die Angestellte mit einem Messer bedroht. Der Täter habe am Mittwochnachmittag mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet, teilte die Polizei am Abend mit. Nach ersten Erkenntnissen habe er die Spielhalle allein betreten, das Messer gezogen und Bargeld von der Mitarbeiterin gefordert. Das Geld habe er eingesteckt und sei dann geflüchtet. Die Angestellte sei nicht verletzt worden.

Nach Angaben der Mitarbeiterin soll der Mann etwa 30 bis 40 Jahre alt sein. Er trug demnach eine schwarze Jacke, eine graue Jogginghose und weiße Turnschuhe. Die Polizei sucht Zeugen.

