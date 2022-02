Zahl der Corona-Neuinfektionen in MV weiter sehr hoch

Rostock. Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern bleibt weiter sehr hoch. Nach dem Höchstwert von 4752 am Dienstag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock am Mittwoch 4726 neue Fälle. Das waren fast 900 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 1413,4 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen und lag damit nur noch geringfügig unter dem bundesweiten Durchschnitt, den das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch mit 1450,8 angab.

Auch die Zahl der stationär behandelten Corona-Patienten stieg. Laut Lagus wurden in den Krankenhäusern des Landes am Mittwoch 367 Menschen mit einer Corona-Infektion behandelt, 18 mehr als am Vortag. Die Zahl der Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung auf den Intensivstationen stieg im Vergleich zum Dienstag um 1 auf 81. Fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurden gemeldet, so dass sich die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie auf 1682 erhöhte.

Die für Schutzmaßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Patienten mit Corona-Infektion je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - stieg auf 8,9. Sie liegt damit nur noch knapp unter dem Schwellenwert 9. Wird dieser drei Tage in Folge überschritten, wechselt das Land in die Ampel-Warnstufe Rot und es gelten wieder schärfere Corona-Schutzmaßnahmen. Während das Land noch in der Ampelstufe Orange eingestuft ist, gelten in den drei östlichen Landkreisen mit hoher Inzidenz bereits die verschärften Regeln.

Die Impfquote in Mecklenburg-Vorpommern steigt seit Tagen kaum noch an. Die Quote der mindestens einmal Geimpften lag am Mittwoch laut RKI unverändert bei 73,8 Prozent. Über den vollständigen Grundschutz nach in der Regel zwei Spritzen verfügten demnach 73 Prozent, eine Auffrischungsimpfung haben inzwischen 52,9 Prozent bekommen. Die Werte liegen jeweils unter dem bundesweiten Durchschnitt.

