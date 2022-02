Beseitigung von Militäraltlast an Müritz gestartet

Am Badestrand an der Müritz wird mit Schwerölbrocken verunreinigtes Erdreich aus dem Wasser geholt.

Rechlin. Am Badestrand von Rechlin an der Müritz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat am Mittwoch die Beseitigung einer militärischen Altlast begonnen. Ein Bagger nahm im Uferbereich den teilweise mit altem Schweröl durchtränkten Boden auf und füllte ihn in bereitgestellte Container. Wie eine Behördensprecherin sagte, sollen die Arbeiten am Donnerstag fortgesetzt und möglicherweise auch abgeschlossen werden. Die Rückstände stammen aus der NS-Zeit, als in Rechlin militärische Flugtechnik erprobt wurde.

In der Vergangenheit waren immer wieder teerartige Brocken angespült worden. Deshalb mussten Teile des Strandes gesperrt werden. Ein Gutachten hatte ergeben, dass etwa 70 Quadratmeter des näheren Uferbereichs mit Schweröl belastet ist. Die Substanz wurde der höchsten Wassergefährdungsklasse 3 - stark wassergefährdend - zugeordnet.

Entgegen der Annahme handele es sich aber nicht um eine homogene Masse, die sich kompakt bergen lasse, hieß es. Vorsorglich war vor Beginn der Bergungsarbeiten eine Ölsperre im See gelegt worden. Nach einer genaueren Analyse des abgetragenen Materials werde entschieden, wie entsorgt werde, sagte die Behördenmitarbeiterin.

Das Umweltministerium in Schwerin und die zuständige Wasser- und Schifffahrtsbehörde des Bundes stellen den Angaben zufolge für die Beseitigung der Altlast 97 000 Euro zur Verfügung. Auch die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten.

© dpa-infocom, dpa:220209-99-50791/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern