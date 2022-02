Bewölkt und teils windig im Nordosten

Schwerin. Wolken und vereinzelte Windböen bestimmen das Wetter am Mittwoch in Mecklenburg Vorpommern. Vor allem zwischen Fischland und Nordrügen soll es tagsüber zeitweise windig werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zwischendurch ist mit leichtem Regen oder Sprühregen zu rechnen. Dabei werden milde Temperaturen zwischen acht und zehn Grad erreicht. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es weiterhin bewölkt, jedoch weitestgehend trocken. Die Temperaturen sinken auf etwa sechs bis vier Grad.

