Erneuter Protest gegen Corona-Maßnahmen in Wolgast

Wolgast. Bis zu 1300 Menschen haben am Dienstagabend in Wolgast im Landkreis Vorpommern-Greifswald gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen protestiert. Die Demonstranten zogen gemeinsam durch die Stadt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Einsatzkräfte hätten Teilnehmer wiederholt an die Auflage zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erinnert. Entsprechende Aufforderungen seien aber immer wieder ignoriert worden, so die Polizei. Die Beamten stellten bei vier Personen die Identität fest, weil sie sich dauerhaft geweigert hätten, eine Maske zu tragen. Die Betroffenen müssten nun mit Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten rechnen. Die Stadt Wolgast nahe der Insel Usedom an der Ostsee hat rund 12.000 Einwohner.

© dpa-infocom, dpa:220208-99-36966/2

