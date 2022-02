Bundeswehr leistet 500 Mal Amtshilfe in der Pandemie

Schwerin. Die Bundeswehr hat in der Pandemie bisher 500 Mal Amtshilfe für Kommunen sowie deren Behörden und Einrichtungen geleistet. Für ihn gelte das Motto "Wir dienen Deutschland und besonders gerne in Mecklenburg-Vorpommern", sagte Brigadegeneral Markus Kurczyk dazu am Dienstag in Schwerin. Die erste Amtshilfe sei am 19. März 2020 mit einem Zelt für ein Abstrichzentrum geleistet worden.

Wie es weiter hieß, waren in der Spitze 650 Soldatinnen und Soldaten zeitgleich im Nordosten eingesetzt, um bei der Kontaktnachverfolgung, beim Testen und in den Impfzentren zu unterstützen. Diese Einsätze dauerten in der Regel 4 bis 6 Wochen. Laut dem Landeskommando sind aktuell noch 300 Angehörige der Bundeswehr im Einsatz.

