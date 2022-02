Kita geflutet: 100.000 Euro Schaden: Belohnung für Tipps

Wolgast. Nach einem Einbruch mit großem Wasserschaden in einer Kita in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) haben Polizei und Staatsanwaltschaft eine Belohnung für Hinweise zur Lösung des Falles ausgelobt. Dafür werden 2500 Euro zur Verfügung gestellt, teilte die Polizei am Dienstag in Anklam mit.

Unbekannte waren über den Jahreswechsel durch ein Fenster in das Kita-Haus gelangt und hatten mehrere Duschen aufgedreht. Ein Teil des Hauses stand danach unter Wasser, der Schaden wurde auf 100.000 Euro geschätzt.

Nach Angaben einer Sprecherin der Kita waren zwei Betreuungsbereiche betroffen. Die insgesamt etwa 200 Krippen- und Kindergartenkinder könnten aber trotzdem in dem großen Haus betreut werden. Dazu wurden andere Räume umfunktioniert. Als Tatzeitraum gab die Polizei den 27. Dezember 2021 bis 2. Januar 2022 an.

