Auf Sparflamme: Heringsfischerei früher gestartet

Die Fischer in Mecklenburg-Vorpommern dürfen nur noch wenig Hering fangen. Das hat auch Auswirkungen auf die Fangzeit - die ist in diesem Jahr früher gestartet.

Greifswald. Die verbliebenen Heringsfischer in Mecklenburg-Vorpommern sind in diesem Jahr früher unterwegs - obwohl sie weniger fischen dürfen. Normalerweise habe man auf den laichreifen Hering im März im Greifswalder Bodden gewartet, erklärte Michael Schütt von der Fischereigenossenschaft "Peenemündung" in Freest am Dienstag. Dieser sei im Ausland gefragt gewesen. "Dann haben wir alle Kutter rausgejagt." Wegen der geringen erlaubten Fangmenge lohne der Export aber nicht mehr. Zuvor hatte der NDR über den Start des Heringsfangs berichtet.

In diesem Jahr wird laut Schütt schon seit Januar Hering gefangen. "Jeder fängt jetzt individuell, wie er das für sich selber festgelegt hat." Die Fischer versuchten, ihre begrenzte Menge möglichst lang zu strecken und an der Kaikante oder im eigenen Laden zu verkaufen, wo sie höhere Preise erzielten als auf dem Weltmarkt. "Früher wollte man ganz schnell die Heringsquote abfischen, um Kosten zu sparen."

Die Fischer in Mecklenburg-Vorpommern dürfen in diesem Jahr zusammen noch 250 Tonnen Hering fangen - ohne Schleppnetz und nur mit kleineren Kuttern und Stellnetzen in Küstennähe. Die EU will mit den zuletzt nochmals drastisch verschärften Beschränkungen die Bestände schützen. Dorsch - die andere traditionell wichtige Art für die deutschen Ostseefischer - darf nur noch als Beifang gefischt werden.

"Das, was ich jetzt in diesem Jahr fangen darf, das war früher ein Tag", sagte Schütt. Seine Genossenschaft dürfe in diesem Jahr nicht einmal 50 Tonnen Hering fangen. Kollegen hätten aufgegeben oder sich einen Zweitjob gesucht, obwohl sie noch im Haupterwerb gemeldet sind, sagte Schütt. Die Zahl der Berufsfischer an der deutschen Ostseeküste geht seit Jahren zurück. Schütt ist auch stellvertretender Vorsitzender des Kutter- und Küstenfischerverbands von Mecklenburg-Vorpommern. Die Auflösung des Verbands sei zum Ende des vergangenen Jahres angemeldet worden. Er befinde sich in Liquidation.

