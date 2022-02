Im Schnitt zehn Corona-Demos täglich in MV

Schwerin. Die Corona-Maßnahmen erhitzen die Gemüter in Mecklenburg-Vorpommern: Derzeit finden im Schnitt zehn Demonstrationen pro Tag statt, wie aus einer Aufstellung des Innenministeriums in Schwerin vom Dienstag hervorgeht. Vom 1. bis 7. Februar wurden 70 Demonstrationen mit zusammen rund 15.000 Teilnehmern registriert - die meisten davon gegen die Corona-Maßnahmen. Von Befürwortern der aktuellen Einschränkungen wurden den Angaben zufolge 16 Aktionen mit zusammen 625 Teilnehmern organisiert.

47 Straftaten wurden im Zusammenhang mit Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen registriert, hieß es. Bei 15 Demonstrationen habe zudem nicht die erforderliche Anmeldung vorgelegen.

Als größte Demos seit Anfang Februar werden jene in Schwerin und Neubrandenburg am Montagabend mit 1700 beziehungsweise 1350 Teilnehmern und die in Wolgast am 1. Februar mit 1400 Teilnehmern aufgelistet. In Rostock versammelten sich am Montag den Angaben zufolge trotz Verbots rund 600 Menschen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren.

© dpa-infocom, dpa:220208-99-27385/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern