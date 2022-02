Erste Apotheken im Nordosten bereit für Corona-Impfungen

Schwerin. Die ersten Apotheken in Mecklenburg-Vorpommern stehen bereit für Corona-Schutzimpfungen, machen den Start aber abhängig vom Bedarf. Bislang hätten acht Apotheken im Land die notwendigen Bescheinigungen erhalten, sagte der Geschäftsführer der Landesapothekerkammer, Bernd Stahlhacke, am Montag in Schwerin. Ende Januar hatten im Nordosten Schulungen dazu begonnen, für die sich 125 Apotheken und damit knapp ein Drittel dieser Einrichtungen angemeldet hatten.

Auf Bundesebene war im Dezember der Weg dafür geebnet worden, dass neben Ärzten befristet auch Apotheker, Zahnärzte sowie Tierärzte gegen Corona impfen dürfen. Als bundesweiter Stichtag für den Start gilt Dienstag (8. Februar). Da derzeit aber Hausärzte und Impfzentren den Bedarf an Corona-Schutzimpfungen gut decken können, wird davon ausgegangen, dass die Apotheker zunächst nur verhalten einsteigen. Nach der Anmeldung auf einem zentralen Meldeportal könnten sie aber auch in Mecklenburg-Vorpommern beginnen, sagte ein Sprecher des Sozialministeriums in Schwerin.

"Die Apotheker sehen sich beim Impfen nicht in Konkurrenz zu den Ärzten, stehen aber bereit, wenn Bedarf besteht", betonte Stahlhacke. Zudem könnten die Apotheken eine Möglichkeit sein, jüngere Menschen zu erreichen, die vielfach noch keinen Hausarzt hätten oder denen der Weg zu einem der wenigen Impfzentren im Land zu weit sei. Die Versorgung mit Impfstoff sei gesichert, für die Apotheken gebe es gesonderte Kontingente. Räumlichkeiten für das Impfen stünden in den Apotheken bereit oder seien angemietet worden. "Wichtig sind niederschwellige Angebote, um noch mehr Menschen zu bewegen, sich gegen Corona impfen zu lassen", sagte Stahlhacke.

