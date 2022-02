Corona-Lage: Zulassungsstelle eine Woche dicht

Neubrandenburg. Wegen Corona-Infektionen und diverser Quarantänefälle hat die Stadt Neubrandenburg ihre Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle geschlossen. Wie eine Sprecherin der Stadt am Montag sagte, ist von acht Frauen und Männern in dieser Abteilung derzeit nur noch eine Mitarbeiterin verfügbar. Deshalb werde die Zulassungsstelle für zunächst eine Woche für Einwohner und private Anliegen geschlossen. Nur der Service für Autohäuser und Zulassungsdienste könne abgesichert werden. Es ist die erste Abteilung, die wegen der Corona-Pandemie in der drittgrößten Stadt in Mecklenburg-Vorpommern geschlossen werden muss.

Ein Teil der Mitarbeiter hat sich infiziert, bei anderen können die Kinder wegen zunehmender Corona-Fälle Kindereinrichtungen nicht mehr besuchen. An der Mecklenburgischen Seenplatte mit Neubrandenburg als Kreisstadt lag die Wochen-Inzidenz zuletzt bei 1102 amtlich registrierten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, in ganz MV betrug sie 1333.

Besonders hoch lagen die Werte südlich von Neubrandenburg in der Region Neustrelitz, wo Wochenwerte von 1800 erreicht wurden - ähnlich hoch wie im benachbarten Brandenburg. In Neustrelitz war deshalb auch das Landeszentrum für erneuerbare Energien weiterhin für Besucher geschlossen geblieben.

