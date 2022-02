Polizist schießt auf Bootsmotoren-Diebe: Drei Täter flüchtig

Schwerin. In Schwerin hat die Polizei mutmaßliche Bootsmotoren-Diebe an einem Jachthafen im Stadtzentrum überrascht. Die Ermittler konnten die drei Tatverdächtigen aber trotz Verfolgungsjagd nicht festnehmen. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wurde bei der Verfolgung des Fluchtwagens im Stadtgebiet auch geschossen. Verletzte habe es nach bisherigen Erkenntnissen aber nicht gegeben.

Eine Zivilstreife war am frühen Morgen dazugekommen, als Verdächtige am Jachthafen Außenbordmotoren abbauten und einige schon zum Abtransport bereitgelegt hatten. Die mutmaßlichen Täter bemerkten das herannahende Polizeifahrzeug und rasten in ihrem Wagen davon. An einer Straße, die wohl eine Sackgasse war, hielt ihr Fahrzeug während der Verfolgung an.

Als Beamte zu dem Wagen gingen, um die Insassen zu kontrollieren, fuhr dieser wieder los, wie es hieß. Ein Polizeibeamter in Zivil habe auf das Fahrzeug geschossen, das aber davon gefahren sei. Die anschließende Fahndung nach dem Auto, das gestohlene Kennzeichen hatte, blieb zunächst erfolglos. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Ob die Täter Männer oder Frauen waren und ob diese Masken trugen, konnte der Polizeisprecher noch nicht sagen.

© dpa-infocom, dpa:220207-99-09148/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern