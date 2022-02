Hoher Schaden durch Brand: Mehrfamilienhaus unbewohnbar

Neu Kaliß. Einen Schaden von rund 100 000 Euro hat ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neu Kaliß bei Dömitz (Ludwigslust-Parchim) verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, brach das Feuer am späten Samstagabend im Dachstuhl des Hauses mit sechs Wohnungen aus. Alle Mieter konnten flüchten oder wurden gerettet. Sechs Feuerwehren dämmten das Feuer schließlich ein, das Haus sei derzeit aber unbewohnbar. Nach ersten Ermittlungen wird vermutet, dass der Brand eine technische Ursache haben könnte. Die Bewohner mussten in Notunterkünften oder bei Bekannten unterkommen.

