Auto gerät in Gegenverkehr: Vier Menschen schwer verletzt

Lüttenhagen. Ein Auto im Gegenverkehr hat in der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) einen Unfall verursacht, bei dem vier Menschen schwer verletzt worden sind. Ein 38-Jähriger war am Samstagabend mit seiner 31 Jahre alten Beifahrerin in Richtung Lüttenhagen unterwegs, als er die Kontrolle über sein Auto verlor, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Grund dafür war nach ersten Erkenntnissen eine zu hohe Geschwindigkeit.

Anschließend geriet der Wagen der Polizei zufolge in den Gegenverkehr, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß. Darin saßen ein 61-Jähriger und seine 52 Jahre alte Beifahrerin sowie ein Hund. Alle vier Menschen wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Einer von ihnen musste mit einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Rostock transportiert werden. Auch der Hund wurde bei dem Unfall verletzt und von einem Tierarzt versorgt, wie die Polizei weiter mitteilte.

Die Straße musste für vier Stunden gesperrt werden. Das Kriminalkommissariat Neustrelitz nahm Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 38-Jährigen auf, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:220206-99-997320/2

