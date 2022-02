Regnerisches Wetter: Sturm erwartet

Schwerin. Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich auf regnerisches und teils stürmisches Wetter einstellen. Am Samstag sind zunächst nur örtlich Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauer zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. An der See können teils Sturmböen der Windstärke 8 auftreten. Vereinzelt sind Gewitter möglich bei Höchstwerten um 6 Grad.

In der Nacht zum Sonntag ist es dann stark bewölkt oder bedeckt. Im Laufe der Nacht kommt verbreitet Regen auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 und 2 Grad. An der See können die Sturmböen in der Nacht Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern erreichen (Windstärke 9). Auch am Sonntag ist es bedeckt und regnerisch bei Höchstwerten zwischen 6 bis 8 Grad. Ab dem Abend soll sich die Sturmlage beruhigen.

