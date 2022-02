Polizei stoppt 17-Jährigen auf E-Scooter: 1,55 Promille

Vorpommern-Rügen. In leichten Schlangenlinien durch die Nacht: So ist ein 17-Jähriger am Samstagmorgen mit seinem E-Scooter auf einem Gehweg in Vorpommern-Rügen gefahren - bis ihn die Polizei für eine Verkehrskontrolle anhielt. Er sei der körperlichen Koordination "nicht mehr mächtig gewesen", teilte die Polizei mit.

Eine Blutabnahme ergab einen Alkoholgehalt von 1,55 Promille bei dem Jugendlichen. Nach dem Test brachte die Polizei den 17-Jährigen zu einem Erziehungsberechtigten und leiteten ein Ermittlungsverfahren zum Verdacht der Trunkenheitsfahrt ein.

© dpa-infocom, dpa:220205-99-985641/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern