Hansa-Trainer: "Kleines bisschen Geschichte schreiben"

Rostock. Für Trainer Jens Härtel vom Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock ist die Zeit reif für einen historischen Schritt. "Es wäre an der Zeit, ein kleines bisschen Geschichte zu schreiben und mit einem Dreier aus Dresden zurückzukommen", sagte Härtel am Freitag vor dem Duell mit der SG Dynamo am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Das würde dem Club in der aktuellen Situation sehr gut zu Gesicht stehen, meinte er.

Die Rostocker blicken in den Spielen gegen die Sachsen auf eine lange Durststrecke zurück. Der letzte Sieg gelang ihnen vor knapp elf Jahren (1:0). Seither gab es in elf Partien der 2. und 3. Liga sieben Dresdner Siege und vier Unentschieden. "Wir haben ordentlich Hunger, diesen Bock umzustoßen", sagte Härtel. Man wisse aber, dass die Dresdner in der aktuellen Saison, gerade zu Hause, richtig gute Leistungen abgeliefert hätten. "Das wird nicht einfach."

Härtel bestätigte, dass am Sonntag fünf Hansa-Spieler verletzt ausfallen. Daher können sich auch die Winter-Zugänge Hoffnung auf einen Einsatz machen. Die Stürmer Danylo Sikan von Schachtjor Donezk und Robin Meißner vom Hamburger SV seien zwar erst am Dienstag ins Training eingestiegen. Deren Qualitäten seien aber erkennbar, meinte Härtel. Verraten wollte er seine Aufstellung jedoch nicht.

Die Negativserie des Zweitligisten hält seit drei Monaten an. Zuletzt gewann der Club am 6. November gegen Jahn Regensburg. Seitdem gehen sieben sieglose Liga-Spiele auf das Hansa-Konto. Aktuell steht der Verein auf dem 14. Tabellenplatz, vier Punkte von der Abstiegsrelegation entfernt. Zur Unterstützung des Teams dürfen nach Vereinsangaben 500 Hansa-Fans mit nach Dresden fahren. Insgesamt sind 10.000 Zuschauer im Rudolf-Harbig-Stadion erlaubt.

