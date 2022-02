Giftige Substanz nach Einbruch bei Tierarzt verschwunden

Hagenow. Die Polizei in Hagenow (Ludwigslust-Parchim) sucht weiter nach hochgiftigen Substanzen, die bei einem Einbruch in eine Tierarztpraxis verschwunden sind. "Wir hoffen vor allem auf Hinweise auf verdächtige Geräusche oder Fahrzeugbewegungen aus der Tatnacht", sagte Polizeisprecher Klaus Wiechmann am Freitag. In der Nacht zu Mittwoch hatten Unbekannte ein Fenster bei dem Veterinär in Hagenow aufgebrochen und dann Bargeld, verschiedene Medikamente und Gift gestohlen.

Dabei handelt es sich um eine Flüssigkeit, die verletzten Tieren beim Einschläfern verabreicht wird. Da Tierärzte auch mal Rinder oder Pferde in bestimmten Situationen einschläfern müssen, muss so ein Mittel auch eine entsprechend hohe Konzentration haben, damit es wirkt.

Nach bisherigen Erkenntnissen rechnen die Ermittler damit, dass die Täter es vor allem auf Bargeld abgesehen hatten und Medikamente und anderes nur nebenher mitgenommen haben, wie Wiechmann sagte. Trotzdem warnte die Polizei noch einmal vor einer Anwendung: "Wir warnen ausdrücklich davor, diese Präparate irgendwo einzusetzen - sie sind hochtoxisch", sagte Wiechmann. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

