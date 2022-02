Brand zerstört Werkstatt mit Stall: 150 Kälber gerettet

Wittenburg. Ein Feuer hat in einem kombinierten Werkstatt- und Stallgebäude in Wittenburg (Ludwigslust-Parchim) einen Schaden von etwa 100.000 Euro angerichtet. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, brach der Brand am Donnerstag im Werkstattteil aus. Nach ersten Ermittlungen soll ein technischer Defekt an einem Traktor, der dort untergestellt worden war, die Brandursache gewesen sein. Das hätten erste Untersuchungen ergeben. Hinweise auf eine Brandstiftung gebe es nicht. Die Ermittlungen sind aber noch nicht abgeschlossen.

Das Feuer zerstörte große Teile der Werkstatt und griff auch auf den Stallteil über. Etwa 150 Kälber, die dort untergebracht waren, konnten rechtzeitig ins Freie getrieben werden. Menschen und Tiere wurden nicht verletzt.

Etwa 120 Kameraden aus sieben Feuerwehren konnten das Feuer eindämmen und noch größeren Schaden vermeiden. Dichter Qualm führte allerdings zeitweise zu Sichtbehinderungen für Fahrzeugführer im Umfeld, wozu auch die nahe Autobahn 24 Hamburg-Berlin gehört.

