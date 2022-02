Letzter Schultag vor den Ferien in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin. Die rund 155.000 Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern bekommen am Freitag (8.00 Uhr) ihre Halbjahreszeugnisse. Nach dem Zeugnistag beginnen die zweiwöchigen Winterferien. Auch für die rund 34.0000 Berufsschüler im Land beginnen die Winterferien, so das Bildungsministerium in Schwerin.

Die Corona-Pandemie habe sich im zu Ende gehenden Schulhalbjahr nicht so stark wie zuvor bemerkbar gemacht, bilanzierte Ministerin Simone Oldenburg (Linke). Die meisten Schulen hätten durchgängig in Präsenz unterrichtet. Nur vor Weihnachten gab es für alle zwei Tage Aufgaben zu Hause. Dennoch herrsche keine Normalität, so Oldenburg. Gerade deshalb könnten die Schülerinnen und Schüler stolz auf ihre Leistungen sein. Es sei ein anstrengendes Schulhalbjahr gewesen.

Für Kinder und Eltern, die Probleme mit den Halbjahreszensuren haben, hat das Ministerium ein landesweites Zeugnissorgen-Telefon freigeschaltet. Die Hotline mit der Nummer 0385/588 7987 ist heute sowie die ganze nächste Woche von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr besetzt.

