Wirtschaft fordert Mehrwertsteuer-Senkung bei Kraftstoffen

Schwerin. Angesichts hoher Preise für Benzin und Diesel hat die IHK zu Schwerin eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe in Deutschland gefordert. Gerade für Firmen in ländlichen Regionen seien die derzeitigen Spritpreise eine große Belastung, sagte der Präsident der IHK, Matthias Belke, der "Schweriner Volkszeitung" (Donnerstag). Eine Senkung der Mehrwertsteuer würde die Unternehmen deutlich entlasten. "Die Bundesregierung sollte hier umgehend handeln." Die Geschäftsführerin des Unternehmerverbandes Schwerin, Pamela Buggenhagen, forderte zudem in dem Blatt, die Pendlerpauschale spürbar zu erhöhen.

