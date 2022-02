Linke: Wahlanalyse und Chancen der Regierungsbeteiligung

Schwerin. Zwei Tage nach der rot-roten Landesregierung geht die Landtagsfraktion der Linken an diesem Donnerstag und Freitag in Klausur. Die neun Fraktionsmitglieder wollen eine kritische Analyse der verlustreichen Landtagswahl vom 26. September ziehen und zugleich die Chancen der Regierungsbeteiligung mit der SPD beraten, wie der Abgeordnete und Landesvorsitzende Torsten Koplin am Mittwoch sagte. Die Klausurtagung soll als Hybridveranstaltung im Schweriner Schloss und am Computer stattfinden.

Obwohl die Partei mit 9,9 Prozent ein historisch schlechtes Wahlergebnis einfuhr, gelang es ihr, nach 15 Jahren Opposition zum zweiten Mal eine Regierung mit der SPD in Mecklenburg-Vorpommern zu bilden. Bei der Landtagswahl 2016 hatte die Linke noch 13,2 Prozent der Stimmen bekommen und elf Sitze im Landtag errungen.

Ihre beiden Ministerinnen Simone Oldenburg (Bildung) und Jacqueline Bernhardt (Justiz) sollen bei der Klausur über ihre Vorhaben berichten. Nach Worten von Fraktionschefin Jeannine Rösler will die Fraktion ihren Arbeitsplan für 2022 aufstellen. Die Linke wolle eigene Akzente setzen und ihr Profil schärfen. Rösler stellte jedoch klar: "Die Umsetzung der Koalitionsvereinbarung ist Maßstab unseres Handelns."

Am Mittwoch forderte die Linke mehr Tempo bei der Moor-Renaturierung. Trockengelegte Moore gelten als eine wichtige Quelle für das Treibhausgas Kohlendioxid in Mecklenburg-Vorpommern. "Entwässerte Moore sind zwar auch wertvolle landwirtschaftliche Nutzflächen, aber ohne deren Renaturierung wird das Land seinen Beitrag zur Reduktion der klimaschädlichen Emissionen nicht leisten können", sagte der klimaschutzpolitische Sprecher der Fraktion, Daniel Seiffert. In MV sind 90 Prozent der Moore trockengelegt, um darauf Landwirtschaft zu betreiben. Oft geschah dies schon in früheren Generationen.

Als Gast der Klausurtagung wird am Donnerstag der Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Linken, Dietmar Bartsch, erwartet. Zudem sollen Experten die Fraktionsklausur bereichern. So werde Jördis Frommhold von der Median Klinik Heiligendamm über Long-Covid-Erkrankungen referieren, hieß es. Die Reha-Klinik ist auf die Behandlung dieser Erkrankung spezialisiert.

