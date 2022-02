Diebe stehlen Tabletten und giftige Substanzen bei Tierarzt

Hagenow. Einbrecher haben in einer Tierarztpraxis in Hagenow (Ludwigslust-Parchim) hochgiftige Medikamente gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zu Mittwoch. "Wir warnen ausdrücklich davor, diese Präparate irgendwo einzusetzen, sie sind hochtoxisch", sagte der Sprecher der Polizei. Mit diesen Mitteln sollte auch nicht experimentiert werden.

Nach ersten Untersuchungen hatten die Täter ein Fenster aufgebrochen und dann Bargeld, verschiedene Medikamente und diese Substanzen - vermutlich in flüssiger Form - gestohlen. Der Einbruch wurde am Morgen bemerkt und angezeigt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

© dpa-infocom, dpa:220202-99-945989/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern