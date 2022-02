Museum für Fotograf und Filmemacher Ehrhardt geplant

In Plüschow soll ein privates Kunstmuseum entstehen. Es ist einem wichtigen Vertreter der deutschen Fotografie und des Kulturfilms im 20. Jahrhundert gewidmet.

Das Mecklenburgische Künstlerhaus Schloss Plüschow in Plüschow (Mecklenburg-Vorpommern).

Plüschow. Der Fotograf und Filmemacher Alfred Ehrhardt (1901-1984) soll ein Museum in mecklenburgischen Plüschow bekommen. Initiatoren des privaten Kunstmuseums seien der Sohn Jens Ehrhardt und dessen Frau Elke Weicht-Ehrhardt, teilte der Landkreis Nordwestmecklenburg mit. Das Ehepaar plane, das Kunstmuseum auf dem Schlosshof Plüschow gegenüber dem ehemaligen Speicher zu bauen. Die Gemeinde habe die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen. Ein Architektur-Entwurf werde zurzeit erarbeitet.

Alfred Ehrhardt gilt als wichtiger Vertreter der Fotografie der Neuen Sachlichkeit. In Berlin befasst sich eine Alfred-Ehrhardt-Stiftung mit seinem Leben und Werk. Sie zählt den Künstler zu den erfolgreichsten Fotografen unter den ehemaligen Bauhaus-Künstlern und zu den bedeutendsten deutschen Nachkriegs-Kulturfilmschöpfern. Er wurde demnach mit vier Bundesfilmpreisen ausgezeichnet.

Jens Ehrhardt erläuterte in der Mitteilung des Landkreises Nordwestmecklenburg: "Im Kern sollen Werke meines Vaters Alfred Ehrhardt im Museum ausgestellt werden." Derzeit werde in einem interdisziplinären Team daran gearbeitet, einen innovativen Kunst- und Kulturort mit internationaler Strahlkraft zu schaffen. Baustart für das Museum soll demnach im ersten Halbjahr 2024 sein, die Fertigstellung Ende 2025 erfolgen.

Der kleine Ort Plüschow würde sich mit dem Museum zu einem Kunstzentrum in MV weiterentwickeln, hieß es. Im Schloss ist bereits das Mecklenburgische Künstlerhaus untergebracht, in dem zeitgenössische Künstler arbeiten und ausstellen. Im vergangenen Jahr hat zudem der Maler Matthias Kanter die Galerie "Basislager" in Plüschow eröffnet, wie es vom Landkreis hieß. Er habe im Speichergebäude auch sein Atelier. Gastronomie und Entfaltungsmöglichkeiten für weitere Künstler seien im Gespräch.

