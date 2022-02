Fahndung: Dieb im Rollstuhl stiehlt Baustellenkabel

Parchim. Die Polizei in Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) fahndet nach einem Buntmetalldieb im Rollstuhl. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, hat der Unbekannte am Dienstag von einer Baustelle auf einem Privatgrundstück ein Elektrokabel samt Kabeltrommel entwendet. Der etwa 60 Jahre alte Mann sei am Nachmittag dabei beobachtet worden, wie er in einem elektrischen Krankenfahrstuhl auf das Grundstück rollte und sich unbeobachtet wähnte. Dort habe er erst ein Kabel durchgeschnitten, dass aus dem Haus kam, sich dann die Trommel samt etwa 50 Meter Kupferkabel zwischen die Beine geklemmt und sei rollend geflüchtet.

Die Baustelle sei von der Straße aus nicht sichtbar. Die Polizei sucht nun einen kräftigen Mann mit grauem Vollbart und dem passenden Rollstuhl. Er soll in Richtung des westlichen Stadtteils geflüchtet sein. Man rechne nicht damit, dass die Verwendung des Versehrtenfahrzeugs nur eine Masche war, sagte ein Sprecher.

