MV will auch nach den Ferien Schulen offen halten

Schwerin. Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) will auch in der Zeit nach den Winterferien in Mecklenburg-Vorpommern den regulären Schulbetrieb so weit wie möglich fortführen. "Unser gemeinsames Ziel ist es, dass Schülerinnen und Schüler so viel Präsenzunterricht wie möglich erhalten, solange der Gesundheitsschutz für alle gewährleistet werden kann", erklärte Oldenburg am Dienstag in Schwerin.

Seit Jahresbeginn hatte sich das Coronavirus vor allem auch unter Kindern und Jugendlichen im Land rasant ausgebreitet. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) gab die Sieben-Tage-Inzidenz für Schüler mit etwa 3000 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und Woche an. Damit war der Wert fast drei Mal so hoch wie im Durchschnitt über alle Altersgruppen.

Nach Angaben Oldenburgs wurden die Schulen im Land mit einem Schreiben über die Organisation des Schulbetriebs nach den am Samstag beginnenden zweiwöchigen Ferien informiert. Demnach wird das sogenannte Drei-Phasen-Modell zunächst bis zum 31. März fortgeführt.

Es ermöglicht den Schulleitungen, die Unterrichtsgestaltung lokal an die jeweilige Infektionslage unter Lehrern und Schülern anzupassen. Laut Ministerium werden Schüler und Eltern vor dem Start des zweiten Halbjahres über die Schulportale informiert, in welcher Phase an ihrer Schule unterrichtet wird. Zum Schulstart am 21. Februar werde es Corona-Tests geben.

Oldenburg betonte, dass es nach den Winterferien darum gehe, Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu unterstützen und die oberen Klassen gut auf die Prüfungen vorzubereiten. Die Ministerin hatte in Absprache mit Lehrer-, Eltern- und Schülerverbänden festgelegt, dass Abschlussklassen auch bei sehr hohen Infektionszahlen an den Schulen in Präsenz unterricht werden.

Dem Schreiben zufolge sind Eltern erneut dazu angehalten, zum Schulstart eine Erklärung über das Reiseverhalten zu unterzeichnen. Darin solle bestätigt werden, dass sich ihr Kind in den vergangenen zehn Tagen nicht in einem Hochrisikogebiet oder Virusvariantengebiet aufgehalten hat. Wer eine solche Erklärung nicht vorweisen kann, darf nicht am Unterricht teilnehmen. Laut Oldenburg wird vom 20. Februar an wieder eine Telefon-Hotline (0385 588 7174) geschaltet.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220201-99-931830/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern