Scheune mit Fahrzeugen abgebrannt: Ursache unklar

Boddin. Ein Feuer hat am Dienstag in Boddin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eine große Scheune samt darin abgestellter Technik zerstört. Wie ein Polizeisprecher in Ludwigslust sagte, war das Feuer am Morgen aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen. Der Besitzer des Gebäudes erlitt, vermutlich bei Rettungsversuchen, Rauchvergiftungen und musste medizinisch versorgt werden. In dem landwirtschaftlichen Lagergebäude soll sich unter anderem eine Heizungsanlage sowie mehrere Motorräder befunden haben. Die Landesstraße 5 musste zeitweise gesperrt werden. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt.

