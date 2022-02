Einbrecher stehlen TV-Bildschirme aus Hotel

Kühlungsborn. Unbekannte haben aus einem Hotel in Kühlungsborn (Landkreis Rostock) größere Flachbildschirme und weitere Computer und Unterhaltungstechnik gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Güstrow sagte, wurde der Diebstahl am Montag bemerkt und angezeigt. Vermutlich seien Schiebetüren in der Nähe der Rezeption aufgehebelt worden. Als Mitarbeiter zur Arbeit kamen, fiel ihnen auf, dass die Schiebetüren klemmten. Die für TV nutzbaren Geräte haben knapp 1,70 Meter Bildschirmdiagonale.

Der Schaden wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt. Ob Gäste zu der Zeit im Hotel waren, sei noch unklar. Es war der erste Hoteleinbruch seit Wochen in dem Ostseebad.

