Mann fällt bei Reparaturarbeiten vom Dach und stirbt

Prerow. Ein Mann ist in Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) vom Dach gefallen und an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Der 79-Jährige führte am Montagabend Reparaturarbeiten auf dem Dach eines Nebengebäudes seines Eigenheims durch und stürzte aus zunächst unbekannter Ursache herunter, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei habe er sich so schwere Verletzungen zugezogen, dass er noch vor Ort starb. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

© dpa-infocom, dpa:220201-99-924677/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern