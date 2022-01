Unfälle Transporter fährt Senior an: Schwer verletzt

Friedland. Ein 82-Jähriger mit Rollator ist am Montag von einem Transporter angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Mann wurde nach dem Unfall auf der Bundesstraße 197 in Friedland (Mecklenburgische Seenplatte) in eine Klinik gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte.

Den Angaben zufolge überquerte der Senior mit seinem Rollator die Hauptstraße, als ihn der Transporter erwischte. Am Steuer des Fahrzeugs saß ein 81 Jahre alter Fahrer. Die genaue Unfallursache sei noch unklar. Die Bundesstraße zwischen Neubrandenburg und Anklam war zur Bergung zeitweise gesperrt.

