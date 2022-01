Nord-Hallenmeisterschaften: Zweite Plätze für drei Rostocker

Berlin/Rostock. Bei den norddeutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten in Berlin hat Marten Hufschild den Titel 60 Meter knapp verpasst. Der Athlet vom 1. LAV Rostock belegte in der Zeit von 6,83 Sekunden den zweiten Platz hinter Sieger Paul Erdle (LAV Hamburg-Nord), der in 6,82 Sekunden einen Tick schneller war.

Hufschilds Vereinskollege Niklas Tuschling musste sich im Stabhochsprung im Kampf um den Titel ebenfalls knapp geschlagen geben, da er bei der entscheidenden Höhe von 4,70 Meter einen Versuch mehr benötigte als Evgeni Azarov (SCC Berlin). Das dritte Silber für den LAV holte am Sonntag in der deutschen Hauptstadt Luisa-Sophie Peck ebenfalls im Stabhochsprung mit überquerten 3,60 Metern.

