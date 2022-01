Bäume auf Friedhöfen bei Sturm umgestürzt

Die Feuerwehr holt einen abgebrochenen Ast von einem Baum in einem Park.

Neubrandenburg. Wegen größerer Sturmschäden hat die Stadt Neubrandenburg von Besuchen auf beiden Friedhöfen vorerst abgeraten. Infolge des Sturmtiefs "Nadia" seien am Wochenende etwa 40 Bäume auf dem Neuen Friedhof in der Oststadt und auf dem Waldfriedhof Carlshöhe umgestürzt, teilte eine Stadtsprecherin am Montag mit. Auch Gräber seien beschädigt worden. Deshalb sollten Besuche möglicht einige Tage verschoben werden, damit die Gefahren zunächst beseitigt werden können. Beisetzungen seien aber weiter möglich.

