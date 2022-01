Riesen-Kreis Seenplatte: Zu Ferienstart Kinder-Impftag

Neubrandenburg. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird es an der Mecklenburgischen Seenplatte erneut einen Kinder-Impftag geben. Wie eine Sprecherin des Landkreises am Montag erläuterte, können sich Fünf- bis Elfjährige in Begleitung eines Erwachsenen zum Start in die Winterferien am 5. Februar ihre Impfung in Demmin, Waren und Neubrandenburg abholen. An allen drei Standorten werde der Impfstoff von Biontech/Pfizer verwendet.

Den ersten reinen Kinder-Impftag in dem nach Fläche mit Abstand größten Landkreis in Deutschland hatten vor gut einer Woche 170 Kinder dieser Altersgruppe genutzt, die derzeit am zweithäufigsten nach den 35 bis 59 Jahre alten Einwohnern von Infektionen betroffen ist. In dem Landkreis haben rund 70 Prozent der insgesamt 258.000 Bewohner ihre Erst- und Zweitimpfung erhalten. Eine Boosterimpfung haben knapp 48 Prozent der Bürgerinnen und Bürger erhalten, wie es weiter hieß.

Die Seenplatte hat nach Höchstwerten Ende 2021/Anfang 2022 nun mit 811 die niedrigste gemeldete Wocheninzidenz bei Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Nordosten. Die höchste hatte am Sonntag mit 1604 Schwerin, der Landesschnitt lag bei 1079.

