Moorschutz kann Wasserqualität der Ostsee verbessern

Siedenbollentin. Die Wasserqualität der Ostsee kann nach Aussage von Umweltschützern vom Moorschutz in Mecklenburg-Vorpommern profitieren. Trockengelegte Moore gäben nicht nur CO2 in die Luft ab, sondern setzten auch Nährstoffe frei, sagte Carl Barnick, Moorexperte der Succow Stiftung, der Deutschen Presse-Agentur. "Die ganzen Nährstoffe gehen dann in die Gräben, in die Flüsse und ins Meer." Dort gebe es ohnehin schon zu viel davon. Wenn Moore im erforderlichen Umfang wiedervernässt würden, dürfte sich die Wasserqualität auch dort verbessern.

Moore fungierten eigentlich als Nährstofffilter, ergänzte Barnicks Kollegin Nina Seifert. Damit trage Moorschutz nicht nur zum Klima- und Artenschutz, sondern auch zur Verbesserung der Wasserqualität bei.

Moore bestehen aus Biomasse, die wegen der Feuchtigkeit nicht vollkommen zersetzt wurdn: dem Torf. Die Mehrheit der Moore in Deutschland und auch Mecklenburg-Vorpommern ist allerdings trockengelegt, etwa für die Landwirtschaft. Trocknet der Torf, setzt er erhebliche Mengen an Treibhausgasen frei. Das Stoppen oder Abschwächen dieses Prozesses durch Wiedervernässung gilt als wichtige Klimaschutzmaßnahme.

