Dieb wollte nicht weit fahren und wird auf Usedom ertappt

Benz. Die Polizei hat auf der Insel Usedom einen Buntmetalldieb gefasst, der sich am Sonntag sozusagen an einer Quelle bedienen wollte - auf einem abgeschlossenen Wertstoffhof. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurde der 54-jährige Mann samt Transporter gegen Mittag in Neppermin ertappt, als er gerade Schrottteile über den Zaun hinweg in sein Fahrzeug lud. Die Ladung des 54-Jährigen, der nur etwa fünfzehn Kilometer entfernt wohnt, wurde beschlagnahmt.

Bei dem Mann von der Insel wurde zudem Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab mehr als 0,5 Promille, weshalb der Dieb mit zum Revier kommen und seinen Transporter stehenlassen musste. Da Buntmetalldiebe selten gefasst werden, wird im Zuge der Ermittlungen auch geprüft, ob der Verdächtige für weitere Taten infrage kommt.

